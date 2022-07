Mercato Napoli, è fatta per Kim Min-jae: il coreano arriva dal Fenerbahçe

Kim Min-jae , coreano classe 1996, sarà un nuovo difensore del Napoli . Tutto fatto per il passaggio del centrale dal Fenerbahçe ai partenopei. Jorge Jesus , allenatore dei turchi, ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Dinamo Kiev (andata dei preliminari di Champions finita 0-0, ndr) che il giocatore sarà ceduto nelle prossime ore: “C’è un club che pagherà la clausola rescissoria inserita nel suo contratto e non c’è nulla che possiamo fare in questa situazione. È un duro colpo perderlo perché era un elemento chiave nel nostro sistema. Le sue qualità sono innegabili ".

Il Napoli, però, ha voluto fortemente Kim Min-jae per sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. Il senegalese era tra i difensori più forti e completi del nostro campionato ed ora toccherà al coreano non farlo rimpiangere. Il trasferimento al Napoli, che ha battuto la concorrenza del Rennes, è imminente. Gli azzurri lo seguivano già dai mesi scorsi, quando l’avevano individuato per sostituire il partente Manolas, e adesso verseranno 20 milioni nelle casse del Fenerbahçe, come previsto dalla clausola. Per il difensore coreano è pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.