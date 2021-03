Calciomercato Napoli – Kaio Jorge vicino, il Milan si allontana

Offerta importante del Napoli per Kaio Jorge, possibile parametro zero nel calciomercato di gennaio 2022. Milan che si allontana.

Il Brasile sembra aver sfornato un nuovo fenomeno del calcio: Kaio Jorge. Attaccante, è giovanissimo, essendo un classe 2002. Al momento è di proprietà del Santos, che però ormai si è rassegnato all'idea di doverlo presto salutare. Tutti i top club mondiali si sono interessati a questo baby fenomeno. Anche il Milan ha chiesto informazioni ed è iscritto alla corsa per Kaio Jorge. Ma non solo, piace anche alla Juventus, in Inghilterra al Manchester City e in Spagna all'Atletico Madrid. Più defilato c'è il Fenerbahce. Eppure, in vantaggio su tutti, al momento, sembra esserci il Napoli, a sorpresa.