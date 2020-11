Calciomercato Napoli – Intesa economica per il riscatto di Bakayoko

Calciomercato: Bakayoko verso il riscatto dal Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Il ds del club campano Cristiano Giuntoli e il Chelsea hanno l’accordo economico per il riscatto di Tiémoué Bakayoko. Il mediano francese che domenica prossima sfiderà il suo passato – al San Paolo è in programma Napoli-Milan – è destinato a rimanere all’ombra del Vesuvio anche negli anni a venire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la dirigenza partenopea e quella inglese avrebbero trovato l’accordo sui 18 milioni per ufficializzare al termine della stagione il passaggio definitivo dell’ex centrocampista di Milan e Monaco al Napoli.

