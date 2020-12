Calciomercato Napoli – Insigne, niente stangata: cambiano gli obiettivi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso dell’ultima giornata, Lorenzo Insigne è stato espulso per aver mandato platealmente a quel paese l’arbitro e aver rivolto allo stesso espressioni irriguardose. In questi casi, di norma, il regolamento prevede almeno 2 giornate di squalifica. In questo caso, vista la platealità della cosa e il fatto che Insigne fosse il capitano del Napoli, c’era addirittura il rischio che le giornate di squalifica arrivassero a 4. Ecco perché qualcuno aveva addirittura ipotizzato che, con l’infortunio di Dries Mertens e l’assenza di Victor Osimhen, i partenopei potessero addirittura intervenire velocemente sul mercato per trovare almeno un sostituto in più. Così non sarà, vista la decisione del giudice sportivo.

