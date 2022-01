Calciomercato Napoli – Insigne al Toronto FC, annuncio entro lunedì

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Firmerà un ricco contratto di cinque anni con i canadesi

Lorenzo Insigne , capitano del Napoli , lascerà gli azzurri nel prossimo calciomercato estivo a parametro zero . L'attaccante della Nazionale Italiana , classe 1991 , ha infatti accettato il ricco contratto messo sul piatto dal Toronto FC , franchigia della Major League Soccer statunitense, come era già nell'aria da qualche giorno.

Secondo 'gianlucadimarzio.com', Insigne firmerà per il Toronto FC tra venerdì e sabato; entro lunedì prossimo, poi, l'annuncio ufficiale dell'operazione. In Canada Insigne percepirà 11,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni e mezzo. Inoltre, avrà 4,5 milioni di euro di bonus.