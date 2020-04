Calciomercato Napoli – Idea Kean per sostituire il partente Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI – Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta imbastendo varie trattative di mercato con l’Everton di Carlo Ancelotti: una di questa riguarda Moise Kean.

Il centravanti ex Juventus, potrebbe arrivare agli azzurri per prendere il posto di Arkadiusz Milik, destinato alla partenza. L’attacco del Napoli ha bisogno di forze fresche perché il solo Andrea Petagna (già acquistato da Aurelio De Laurentiis lo scorso gennaio), non può bastare, data anche l’incerta situazione che riguarda il rinnovo di contratto di Dries Mertens.

Ma con l’Everton non c’è solo il discorso Kean aperto. Infatti, Ancelotti vorrebbe con sé sia Hirving Lozano che Allan.

