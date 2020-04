Milan-Ibrahimovic, il club tesse la tela per il rinnovo: contatti con Maldini

NEWS MILAN – Mentre tutti il mondo del calcio resta fermo e paralizzato, lui, essendo il calcio – come titola la sua autobiografia – scende in campo, gioca e segna. Come se per Zlatan Ibrahimovic il tempo non si fosse mai fermato.

Ieri, infatti, l’attaccante rossonero è sceso in campo per un triangolare amichevole con la maglia del “suo” Hammarby. Tre partite da mezz’ora ciascuna, in cui alla fine Zlatan è apparso provato e con una vistosa fasciatura alla caviglia, ma probabilmente soddisfatto per aver segnato per l’ennesima volta. Ibrahimovic ha poi avuto modo di parlare ai canali svedesi, come la lunga intervista rilasciata a Dplay e poi tradotta in italiano da Eurosport.

Zlatan ha parlato anche di futuro, senza però sbilanciarsi troppo. Forse perché ancora non ha deciso cosa fare, ma forse anche perché il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva. Il club rossonero aspetta che Ibra torni in Italia. In programma ci sarà un incontro con Ivan Gazidis, per chiarire cosa è accaduto con Boban, i problemi societari e soprattutto il progetto tecnico della prossima stagione. A tal proposito, la rosea spiega come Paolo Maldini sia in costante contatto con Ibra.

Le parole dell’attaccante di ieri suonano un po’ come: “La questione va affrontata. Io sono pronto a parlarne e voi?”. Ecco perché dietro le quinte ci sono parecchi movimenti per cercare di arrivare alla fumata bianca del rinnovo. Non dipenderà esclusivamente da Ibra, questo è chiaro, ma il Milan dovrà fare i conti anche con una discreta concorrenza. L’Hammarby ci crede, ma per Zlatan Milano è la sua seconda casa. “Chi non vorrebbe appartenere al Milan?”, la chiusa finale di Ibrahimovic che fan sperare il popolo rossonero. Intanto, folle idea: Ibra insieme a Balotelli.. ECCO DOVE>>>

