Ibrahimovic e Balotelli insieme nel Vasco Da Gama? La curiosità

ULTIME NEWS – Dal Brasile arrivano alcune dichiarazioni decisamente curiose, che vogliono Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli in orbita Vasco Da Gama. L'idea è di Luiz Roberto Leven Siano, candidato alla presidenza del club brasiliano, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Fox Sports Brasile': "Vogliamo costruire una squadra da sogno. Ibrahimovic e Balotelli hanno lo stesso agente. Quello relativo a Ibrahimovic sarebbe un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare tanto a quali campioni verranno, quanto al fatto che ne avremo, di campioni. Se non sarà uno sarà un altro".

