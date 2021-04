Calciomercato Napoli – Hysaj vicinissimo al Milan: le ultime

Hysaj è in scadenza di contratto col Napoli e così potrebbe passare al Milan nel prossimo calciomercato: le ultime.

Nel futuro di Elseid Hysaj potrebbe non esserci più il Napoli, bensì il Milan, che è pronto a tesserarlo a zero nel prossimo calciomercato. Il suo contratto è in scadenza col club partenopeo il prossimo 30 giugno e ormai è stato ufficialmente comunicato che non ci sarà il rinnovo. Ciò significa che già adesso potrebbe accordarsi con un qualsiasi altro club. I contatti con il Milan sono ben avviati e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

I rossoneri sono pronti a puntare su Hysaj nel ruolo di terzino. L'albanese classe 1994 arriverebbe a zero e sostituirebbe Diogo Dalot, che invece non sarà riscattato e tornerà al Manchester United. Gli inglesi, per il portoghese classe 1999 chiedono troppo, mentre il Milan non si spingerebbe oltre i 10 milioni. Lo stipendio di Hysaj sarà assolutamente alla portata: chiede 3 milioni, ma si potrebbe chiudere a 2,5 più bonus. Nessun costo per il cartellino e affidabilità, oltre all'esperienza sia in Serie A che a livello internazionale. Hysaj sembra essere il profilo giusto e non dipende neanche dal piazzamento nei primi quattro posti. Intanto un obiettivo di calciomercato del Milan si avvicina a una squadra di Premier League >>>