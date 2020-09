Calciomercato Napoli – Giuntoli: “Futuro Koulibaly e Milik, vi spiego”

Giuntoli chiaro su Koulibaly e Milik

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Milik non voleva rimanere, così abbiamo preso Osimhen e Petagna. Il mercato è ancora aperto, siamo fiduciosi di chiudere un’operazione vantaggiosa per noi e per il polacco. Abbiamo costruito la squadra già a gennaio con Petagna, Lobotka e Demme, poi Rrahmani e Osimhen. Koulibaly? Credo rimanga, ha ancora tre anni contratto, credo rimanga”.

