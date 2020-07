Calciomercato Napoli – Dall’Inghilterra: scambio Milik-Lucas Moura

MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, Napoli e Tottenham avrebbero trovato l’intesa per lo scambio tra Arkadiusz Milik e Lucas Moura. Il centravanti polacco che piace molto anche ad Atletico Madrid e Juventus, e negli scorsi mesi accostato con forza anche al Milan per sostituire Ibrahimovic, dovrà decidere se accettare il corteggiamento di Mourinho che lo vorrebbe come vice Kane in Premier League.

INTANTO IL CHELSEA SCARICA BAKAYOKO: SPIRAGLIO PER IL MILAN?

