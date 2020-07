Calciomercato Milan – Il Chelsea scarica Bakayoko: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura al termine dell’attuale stagione andranno via in scadenza di contratto ed il Milan, dunque, sta cercando sul mercato centrocampisti di qualità e livello internazionale per rinforzare la propria rosa.

È noto l’interesse del Diavolo per Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea che, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito nella Ligue 1, al Monaco, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio. Tornato ai ‘Blues‘, Bakayoko non rientra nei piani tecnici del manager Frank Lampard che, di fatto, lo ha scaricato.

Questo perché il Chelsea, vendendo Bakayoko, vuole reperire del denaro fresco da aggiungere al budget per acquistare l’astro nascente Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Ma quanto può costare Bakayoko? Il prezzo stimato per il suo cartellino è sui 25 milioni di euro: cifra, questa, che non spaventerebbe di certo il Milan.

Il problema è rappresentato dall'alto ingaggio (7 milioni di euro netti l'anno) che Bakayoko percepisce dal club di Roman Abramović: qualora volesse tornare in rossonero, dove ha già ben figurato nella stagione 2018-2019, dovrà venire incontro le esigenze del Milan e tagliarsi gli emolumenti, o spalmarli su più anni.