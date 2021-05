Calciomercato Napoli – Champions League fondamentale: le ultime

Per il prossimo calciomercato del Napoli, sarà fondamentale la qualificazione in Champions League. Ecco tutte le ultime a riguardo.

La qualificazione in Champions League è vicina, ma non ancora raggiunta e per il prossimo calciomercato del Napoli è fondamentale. Il progetto di Aurelio De Laurentiis non può prescindere dalla qualificazione nella massima competizione europea, sia per ambizione che, soprattutto, per ricavi. Il bilancio non è particolarmente in rosso, ma la pandemia si sta facendo sentire come per tutti i club, scrive la Gazzetta. Per investire, servirà avere dei ricavi importanti. Il primo passo è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano classe 1991 ha il contratto in scadenza nel 2022 e bisogna ottenere la firma. Poi bisognerà scegliere il nuovo allenatore e Luciano Spalletti è la priorità, ma poi vuole rinforzi e soprattutto senza Champions potrebbe non accettare. Un altro giocatore in bilico è Kalidou Koulibaly, senegalese classe 1991, che potrebbe partire per un'offerta da 50 milioni, ma potrebbe anche rinnovare. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il primo rinforzo dovrebbe essere Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo classe 1995 dell'Hellas Verona. Il suo prezzo è di 15 milioni, ma per affiancargli altri acquisti importanti servono i ricavi.