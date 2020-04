Calciomercato Napoli – Callejon non rinnova: Valencia in pole

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, dopo l’emergenza coronavirus, avrà a che fare con i rinnovi di contratto di Dries Mertens e José Maria Callejon su tutti. Se per il belga l’accordo sembra vicino, la stessa cosa non si può dire per l’ex Real Madrid, che sembra destinato a cambiare aria dopo ben 8 anni in azzurro.

Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, il ritorno in Spagna è più che probabile. Il numero 7 partenopeo piace molto al Siviglia, ma nelle ultime ore il Valencia pare abbia fatto dei passi decisivi per i giocatore, ed è quindi in pole per ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Intanto per il Milan torna di moda un esterno d’attacco francese, continua a leggere >>>