Calciomercato Milan – Dalla Francia: Thauvin nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il quotidiano francese ‘L’Equipe’, il Milan sarebbe molto interessato a Florian Thauvin, dato per partente dal Marsiglia. Il francese è un esterno d’attacco molto talentuoso ed ha 27 anni, età abbastanza in linea con il progetto giovani che Ivan Gazidis sta pensando per il prossimo anno. Attenzione però, perché sul Campione del Mondo in carica ci sarebbe l’interesse anche della Roma, squadra che segue il giocatore da tempo. Intanto il Milan potrebbe fare uno strappo alla regola per un ‘vecchio’ del Manchester City, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓