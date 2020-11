Calciomercato Napoli – Bakayoko, si va verso il riscatto: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Era stato vicinissimo al Milan in estate, sembrava poter essere il colpo da novanta per rinforzare il centrocampo, ma alla fine Tiemoue Bakayoko è andato al Napoli e a quanto pare ci si trova anche bene. Il francese si è ambientato subito nel capoluogo campano e tutto lascia pensare che ci voglia restare ancora a lungo. Al momento si è trasferito in prestito secco, una formula che faceva ben sperare il Milan e i suoi tifosi per un eventuale trasferimento il prossimo anno. Tuttavia, nonostante non ci sia nulla di scritto, ci sarebbe un accordo sulla parola tra il Chelsea e Aurelio De Laurentiis: i partenopei pare possano riscattare il classe 1994 a una cifra intorno ai 20 milioni. Sorprendente, visto che pare che il Milan non sia riuscito a prenderlo proprio perché la richiesta inglese era troppo alta.

