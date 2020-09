Calciomercato Napoli – Gli azzurri lavorano per Papastathopoulos

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, per stessa ammissione del suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per portare Sokratis Papastathopoulos sotto il Vesuvio. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Papastathopoulos: male in Italia, bene all’estero

Classe 1988, già visto in Italia con le maglie di Genoa e Milan (senza grandi risultati), Papastathopoulos si è poi costruito una bella carriera all’estero, tra Germania (con Werder Brema prima e Borussia Dortmund poi) ed in Inghilterra, dove, tuttora, indossa la maglia dell’Arsenal.

Il difensore sul punto di lasciare il club londinese

Il suo contratto con i ‘Gunners‘, però, scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, il Napoli, dietro suggerimento dell’amico e connazionale Kostas Manolas, sta facendo un tentativo concreto per Papastathopoulos. Il club campano sta aspettando che il difensore ellenico si svincoli dall’Arsenal. Quindi, gli presenterà la sua offerta.

Papastathopoulos, il contratto che lo aspetta a Napoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club campano, pensa di offrire a Papastathopoulos un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione o, direttamente, un triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2023. L’ingaggio sarebbe di 4 milioni di euro netti l’anno, bonus compresi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>