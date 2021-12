Calciomercato Napoli – Addio Insigne: andrà al Toronto FC nella MLS

Le ultime news sul calciomercato del Napoli: Lorenzo Insigne non rinnoverà il suo contratto. Ha scelto di andare nella Major League Soccer

Daniele Triolo

Nella prossima sessione estiva di calciomercato il Napoli andrà incontro al doloroso addio di Lorenzo Insigne, il suo capitano. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', infatti, Insigne ha ceduto al corteggiamento del Toronto FC, compagine della Major League Soccer statunitense.

Insigne vestirà la maglia della franchigia canadese per i prossimi cinque anni. Percepirà uno stipendio di 9,5 milioni di euro netti a stagione. Il numero 24 azzurro, dunque, lascerà dal prossimo 1° luglio 2022 il Napoli a parametro zero dopo che non è riuscito a trovare un accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto.

La proposta del Napoli per Insigne si è fermata a 3,5 milioni di euro netti all'anno e, pertanto, il capitano partenopeo ha compiuto una diversa scelta professionale. A 30 anni, dopo dieci anni di Napoli, Insigne ha scelto l'avventura di Toronto e della MLS, lontano da casa, per non ferire la sua gente. E per intascare quasi 50 milioni di euro netti.

Troppi i soldi offerti per dire di no. Anche se finirà a giocare in un campionato meno competitivo e con il rischio di perdere anche il giro della Nazionale Italiana.