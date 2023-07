Calciomercato – Musah ha comunicato al Valencia che vuole solo il Milan

Yunus Musah è da diverse settimane in cima alla lista dei desideri del Milan per il reparto di centrocampo. Il tira e molla con il Valencia, però, è continuo e, nonostante le due offerte del Diavolo, che non vorrebbe salire sopra i 20 milioni di euro, il club spagnolo non scenderebbe sotto la richiesta iniziale di 25.