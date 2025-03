Calciomercato, Moretto rivela: “Napoli su Lucca, ma occhio al Milan”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', condiviso con il collega Fabrizio Romano, soffermandosi in particolare sull'interesse del Milan per Lorenzo Lucca. Per la verità l'incipit dell'intervento riguarda il Napoli, alla caccia di due esterni d'attacco e di un vice Romelu Lukaku. In questa posizione il preferito sulla lista di Giovanni Manna ed Antonio Conte sarebbe proprio il centravanti dell'Udinese.