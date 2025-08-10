Calciomercato, Moretto: “Panathinaikos sull’ex Milan Calabria”

L'ex capitano del Milan Davide Calabria, svincolato, interessa al Panathinaikos. Lo riporta via X Matteo Moretto, esperto di calciomercato
L'ex capitano del Milan Davide Calabria è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Bologna, durata solo 6 mesi. Finora non si sa ancora dove potrà proseguire la sua carriera il terzino destro classe 1996. Pare però che ci siano diverse squadre interessate sul suo conto. In merito, Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha riferito tramite il proprio profilo X di un club che ha avviato i contatti con lui.
Il testo del post recita: "Anche il Panathinaikos è su Davide Calabria. Dialoghi in corso tra le parti". Il suo futuro sarà dunque in Grecia? Si attendono aggiornamenti.