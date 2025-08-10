Pianeta Milan
Calciomercato, Moretto: “Panathinaikos sull’ex Milan Calabria”

L'ex capitano del Milan Davide Calabria, svincolato, interessa al Panathinaikos. Lo riporta via X Matteo Moretto, esperto di calciomercato
L'ex capitano del Milan Davide Calabria è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Bologna, durata solo 6 mesi. Finora non si sa ancora dove potrà proseguire la sua carriera il terzino destro classe 1996. Pare però che ci siano diverse squadre interessate sul suo conto. In merito, Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha riferito tramite il proprio profilo X di un club che ha avviato i contatti con lui.

Dove andrà Calabria?

Il testo del post recita: "Anche il Panathinaikos è su Davide Calabria. Dialoghi in corso tra le parti". Il suo futuro sarà dunque in Grecia? Si attendono aggiornamenti.

Calabria è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha esordito in prima squadra al termine della stagione 2014/15. Da lì in poi ha collezionato altre 271 presenze, impreziosite da 10 reti e 21 assist. Lungo le 11 stagioni tra i 'grandi' del Milan, ha vinto uno Scudetto e due Supercoppe Italiane.

