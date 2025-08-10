Calciomercato, Moretto: “Panathinaikos sull’ex Milan Calabria”

Calabria è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha esordito in prima squadra al termine della stagione 2014/15. Da lì in poi ha collezionato altre 271 presenze, impreziosite da 10 reti e 21 assist. Lungo le 11 stagioni tra i 'grandi' del Milan, ha vinto uno Scudetto e due Supercoppe Italiane.