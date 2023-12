Calciomercato – Moretto: “Krunic mai vicino al rinnovo con il Milan”

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti in merito alla situazione di Rade Krunic, in uscita dal Milan

Nel corso del prossimo calciomercato invernale il Milan vorrà sicuramente essere protagonista e sono attesi diversi innesti. Innanzitutto nel reparto arretrato, dove al rientro di Matteo Gabbia potrebbe essere affiancato l'arrivo di un altro centrale. E poi sulla sinistra, con Juan Miranda che dovrebbe rinforzare la rosa di Stefano Pioli come vice Theo Hernandez, e in attacco. Non è detto, però, che non possano esserci delle uscite e la più probabile in questo senso è quella di Rade Krunic.