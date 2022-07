Calciomercato Monza, sfida al Torino per Camara e pazza idea Mertens

Mady Camara è conteso tra Monza e Torino , ma i brianzoli puntano anche al super-colpo Dries Mertens in questa sessione di calciomercato . Il centrocampista dell'Olympiakos, guineano classe 1997, ha collezionato 44 presenze, 2 gol e 2 assist nella scorsa stagione con la compagine ellenica. Il Torino, però, sembra in vantaggio.

Spunta la pazza idea Mertens per il Monza . Il belga, che ha dato l’addio a Napoli, potrebbe essere il grande colpo del mercato biancorosso. Galliani è stuzzicato dall'idea di prendere un top player a parametro zero , sarebbe direttamente l'amministratore delegato brianzolo a portare avanti personalmente la trattativa con l’attaccante. L’offerta è di 3,5 milioni netti per un anno con opzione per il secondo , riporta TMW.

Mertens, che sul tavolo ha anche la proposta della Salernitana, si è preso un po' di tempo per riflettere sul suo futuro. "Ciro" preferirebbe un club che disputa le coppe, ma la pista Inter sembra essere ormai definitivamente tramontata. Resta viva l'ipotesi estera, magari un ritorno in patria. A breve Mertens scioglierà le riserve sul proprio futuro e sapremo se sarà ancora in Serie A.