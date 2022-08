Calciomercato Monza, Galliani torna alla carica per Acerbi

Il Monza torna alla carica per Francesco Acerbi. L'esperto difensore della Lazio è in uscita e potrebbe salutare i biancocelesti in questo mercato

Il Monza torna alla carica per Francesco Acerbi. L'esperto difensore della Lazio è in uscita e potrebbe salutare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato. Come riporta Il Messaggero, però, resta da convincere il giocatore, che vorrebbe ancora misurarsi nel palcoscenico europeo. Il tempo passa ed Acerbi cerca ancora una sistemazione. Ecco perché, in mancanza di offerte da squadre partecipanti alle coppe continentali, l'ex Milan, Chievo Verona e Reggina potrebbe accettare la proposta dell'ambizioso club brianzolo. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?