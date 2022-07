Calciomercato Monza, Galliani scatenato: pronto il tris di colpi

Tris di colpi in vista per il calciomercato del Monza: Galliani chiuderà in settimana per Petagna e Bondo e ci prova per Filippo Ranocchia

Tris di colpi in vista per il calciomercato del Monza: Galliani chiuderà in settimana per Andrea Petagna e Warren Bondo e ci prova per Filippo Ranocchia. Per il primo, spiega il Corriere dello Sport, c’è un’intesa di massima con il Napoli sui 15 milioni tra prestito e riscatto. Il secondo, invece, arriverebbe a parametro zero dopo l’addio al Nancy. Bondo era stato seguito anche dal Milan la scorsa estate, poi non se ne fece nulla.