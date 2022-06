Calciomercato Monza – Galliani prova a beffare la Lazio per Romagnoli

Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole allestire una rosa in grado di stupire nel prossimo campionato di Serie A e si starebbe muovendo per anticipare la concorrenza e provare a portare Alessio Romagnoli alla corte di mister Stroppa. A riferirlo è 'Sky Sport'. Un'idea clamorosa, ma vista l'esperienza dei dirigenti tentar non nuoce.

Come noto, su Romagnoli c'è da tempo la Lazio, ma il Monza prova lo scippo. Il centrale classe '95 non ha l'accordo per il rinnovo con il Milan (contratto in scadenza il prossimo 30 giugno) e non ha ancora firmato con nessun altro club. Ecco perché il Monza spera ancora. Altro nome accostato ai brianzoli è quello di Junior Messias, sul quale però il Milan ha il diritto di riscatto. I rossoneri vorrebbero mantenere in rosa il brasiliano, ma parlano con il Crotone (proprietario del cartellino) per uno sconto.