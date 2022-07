Mercato Monza – Contatti con l’agente di Bondo: da definire i dettagli

Il Monza continua a pensare a Warren Bondo per rinforzare la rosa in questa sessione estiva di calciomercato: da limare alcuni dettagli. Come ricorderete, il centrocampista allora al Nancy fu accostato anche al Milan. Si parla della scorsa estate, ora ci prova Adriano Galliani. Warren Bondo è svincolato dopo l'esperienza con i francesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore classe 2003, che può giocare sia come centrale in mediana sia come mezzala, potrebbe essere uno dei prossimi colpi del club neopromosso. Proseguono senza sosta, infatti, i colloqui tra l'ad brianzolo e gli agenti del francese. Warren Bondo si avvicina al Monza. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.