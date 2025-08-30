Pianeta Milan
Calciomercato, Mitrovic offerto al Milan: ecco la risposta dei rossoneri

Calciomercato Milan, Mitrovic offerto ai rossoneri: l’attaccante serbo pronto a lasciare l’Al Hilal. Ecco la risposta dei rossoneri.
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo social X, l’attaccante serbo dell’Al Hilal Aleksandar Mitrovic è pronto a lasciare il club saudita. Dunque, dopo appena due anni in Arabia Saudita, dove ha percepito uno stipendio da 25 milioni di euro a stagione, Mitrovic è pronto a tornare in Europa. Tra le squadre a cui è stato proposto ci sono anche Milan e Roma. Entrambe alla ricerca di rinforzi in attacco, in particolare per il ruolo di numero 9.

Calciomercato Milan: il nome di Mitrovic non scalda la dirigenza rossonera

Nonostante questa esigenza, però, la candidatura di Mitrovic non ha convinto né Milan nè Roma. Il classe 1994 (30 anni), che in Saudi Pro League ha confermato il proprio fiuto del gol con 47 reti e 8 assist in 51 presenze. Al momento non rappresenta un obiettivo prioritario per nessuna delle due società.

Resta da capire se, nelle ultime ore di mercato, il suo nome possa comunque tornare d’attualità.Ecco le parole di Schira: “Aleksandar Mitrović è pronto a lasciare l’Al Hilal. Il serbo è stato offerto a Milan e Roma nelle ultime ore, ma per ora non è un obiettivo principale”.

