Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo social X, l’attaccante serbo dell’Al Hilal Aleksandar Mitrovic è pronto a lasciare il club saudita. Dunque, dopo appena due anni in Arabia Saudita, dove ha percepito uno stipendio da 25 milioni di euro a stagione, Mitrovic è pronto a tornare in Europa. Tra le squadre a cui è stato proposto ci sono anche Milan e Roma. Entrambe alla ricerca di rinforzi in attacco, in particolare per il ruolo di numero 9.