Calciomercato Milan – Ziyech, il punto sulla trattativa con il Chelsea | News

Ziyech è uno degli obiettivi di mercato del Milan: nonostante non sembri decollare, c'è in corso una trattativa con il Chelsea: il punto

Archiviata la vittoria di ieri in amichevole contro il Colonia per 2-1, il Milan torna nuovamente concentrato sul mercato. I rossoneri sono al lavoro per acquistare quattro calciatori che possano ricoprire il ruolo di difensore centrale, centrocampista, trequartista ed esterno destro alto.

Riguardo la difesa, sfumato Botman il Milan è tornato a guardare in casa Tottenham per Tanganga, anche se in questo momento la dirigenza di via Aldo Rossi è focalizzato su altri due obiettivi. Uno è De Ketelare, con il Diavolo che intenzionato a chiudere l'affare il prima possibile. Impegnato oggi con il Club Brugge in finale di Supercoppa belga, l'idea sarebbe quella di fare l'affondo decisivo entro la metà della prossima settimana. Il classe 2001, però, non è l'unico calciatore nella testa del duo Maldini-Massara.

Milan, non solo De Ketelaere

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, un altro grande obiettivo di mercato del Milan è Hakim Ziyech. Il calciatore del Chelsea piace da diverso tempo in via Aldo Rossi, tanto che nella scorsa estate il Diavolo aveva provato ad acquistarlo. Rispetto ad un anno fa, i blues sono disposti a cedere l'ex calciatore dell'Ajax. Non è una trattativa semplice e richiederà tempo perché il tutto si concretizzi. Il motivo principale per il quale non si sia trovato ancora l'accordo è relativo alla formula del trasferimento del classe 1993.

Il Milan sarebbe disposto ad acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea preferirebbe cederlo in prestito con obbligo. Ci vorrà ancora un po' di pazienza, anche perché il Diavolo prima vorrà chiudere la pratica De Ketelaere. Possibile, dunque, che l'affare vada in porto nelle battute finali del calciomercato, ma Ziyech rimane uno dei grandi obiettivi del mercato rossonero e si farà di tutto, nel pieno rispetto di tutti i parametri societari, pur di tentare il colpaccio. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?