Mercato – Dall’Inghilterra: “Ziyech, un Mondiale per convincere il Milan”

L'attesa sta davvero per finire ed è tutto pronto per dare il via all'inizio del Mondiale di Qatar 2022 ; per molti giocatori, si sa, la competizione iridata è una vetrina importante per mettersi in mostra e sperare di essere ingaggiati da qualche top club.

Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, Ziyech non sarebbe contento della sua esperienza al Chelsea, dove di fatto non ha mai raggiunto le vette ottenute quando militava in Olanda. Proprio per questo motivo, e per il noto interessamento del Milan nei suoi confronti, vorrebbe mettersi in luce in modo da spingere i rossoneri a fare quel passo in più che finora è mancato.