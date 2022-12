Calciomercato Milan – Problemi per l’arrivo di Ziyech: il nodo è l’ingaggio

Sembrava che il suo arrivo al Milan fosse imminente, con gli ultimissimi dettagli da limare. Invece negli ultimi giorni la trattativa si è arenata in maniera seria. Ziyech e il Diavolo ora sembrano davvero lontani e difficilmente si potranno riavvicinare nel corso della prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il problema principale nella trattativa sarebbe la richiesta portata avanti dal marocchino e dal suo entourage. Ziyech , infatti, al momento chiederebbe circa 7-8 milioni di euro come ingaggio, una cifra che la società rossonera al momento vorrebbe concedere solamente a Rafael Leao .

Milan, lo scoglio per Ziyech è l'ingaggio

L'elevata richiesta di Ziyech sembrerebbe essere dovuta all'ottimo Mondiale disputato. Il fatto che il Marocco sia arrivato al quarto posto e lui sia stato uno dei principali artefici dell'impresa lo avrebbe spinto di punto in bianco ad ad alzare le pretese.