Calciomercato Milan – Interesse vivo per Ziyech, ma c’è un ostacolo

Hakim Ziyech resta sempre - teoricamente - un obiettivo di calciomercato del Milan. Il fantasista marocchino, però, rischia di non arrivare

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Hakim Ziyech resta sempre - teoricamente - un obiettivo di calciomercato del Milan. L'attrazione tra i rossoneri e il fantasista del Chelsea, classe 1993, esiste e resiste da svariate sessioni di trattative: finora, però, non è mai sfociato in nient'altro che un flirt.

Calciomercato Milan, Ziyech piace sempre molto al Diavolo — Per caratteristiche tecniche e curriculum, ha spiegato la 'rosea', Ziyech sarebbe l'elemento perfetto per il Milan di Stefano Pioli: spinge da destra e porta con sé dribbling, fantasia e gol. Nei 'Blues' è finito da tempo ai margini e per lui nulla è cambiato neanche dopo il cambio di allenatore, da Thomas Tuchel a Graham Potter.

Probabile, dunque, che le strade di Ziyech e Chelsea si separino già nel calciomercato di gennaio. Difficile, però, che si incontrino quelle di Ziyech e Milan. Il marocchino, che già guadagna 6 milioni di euro a 'Stamford Bridge', dopo aver disputato in maniera brillante i Mondiali in Qatar potrebbe arrivare a chiederne 7-8.

Prende tanto di stipendio: Leão (forse) sarà l'unica eccezione del Milan — Uno stipendio, questo, assolutamente fuori dai parametri del club di Via Aldo Rossi, dove l'unica eccezione - nel caso - sarà riservata a Rafael Leão, in trattativa per il rinnovo del suo contratto. L'interesse del Milan per Ziyech, dunque, resta vivo. Ma finché il flirt si trasformi in una storia d'amore manca ancora qualcosa.

Basterà un mese di calciomercato affinché la fiamma tra Milan e Ziyech divampi? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Mercato Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news >>>