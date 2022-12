Calciomercato Milan – Baiocchini: “Non c’è una trattativa con Ziyech”

Secondo il giornalista Manuele Baiocchini il Milan non sarebbe in trattativa con Ziyech per portarlo in rossonero

Fabio Barera

Il colpo di mercato che più probabilmente potrebbe mettere a segno il Milan nella prossima sessione di trattative è quello che porterebbe in rossonero Hakim Ziyech. Il marocchino sta guidando il suo Marocco ai Mondiali di Qatar 2022, dove i Leoni dell'Atlante si giocheranno i quarti di finale con il Portogallo.

Nonostante le voci su un suo arrivo imminente al Milan si facciano sempre più insistenti, nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata una smentita in questo senso. Il giornalista Manuele Baiocchini, infatti, attraverso il proprio profilo Twitter ha affermato che non risulta, da sue indagini, che ci sia una trattativa in corso tra Ziyech e il Diavolo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Emanuele Baiocchini su Hakim Ziyech — "Rispondendo alle tante domande sul possibile trasferimento di Ziyech al Milan a gennaio, dopo aver fatto ulteriori verifiche, a noi non risulta. Massimo rispetto per i colleghi che hanno riportato la notizia e che hanno le loro fonti". Un duro colpo, quindi, per i tifosi rossoneri, che avevano già pregustato l'idea di vedere il marocchino illuminare San Siro. Cristiano Ronaldo al Milan? Le ultime sui rumors di calciomercato >>>