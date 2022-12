Calciomercato Milan – Ziyech è tornato leader. Il Diavolo ci prova

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, si è rilanciato con il Marocco ai Mondiali in Qatar. Domani sfiderà Rafael Leao nei quarti

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan che, dopo aver giocato pochissimo nella prima parte di stagione con il Chelsea (271' in 9 partite tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega), si è rilanciato alla grande con il suo Marocco ai Mondiali in Qatar.

Ziyech, passato dall'Ajax al Chelsea nel 2020 per oltre 40 milioni di euro, a Londra si era intristito mentre è rinato a Doha, non fallendo l'occasioni dei Mondiali. Un brutto torneo, probabilmente, avrebbe ridimensionato le sue ambizioni sportive. Così non è stato e il Milan, adesso, sta facendo due conti per portare Ziyech in rossonero nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan, Ziyech brilla e il Diavolo vorrebbe prenderlo — Alla fine, 15 milioni di euro circa per prestito oneroso e diritto di riscatto a giugno rappresenterebbero una cifra onesta, per un giocatore di grande talento che, però, deve ancora imparare a dare continuità alle sue prestazioni. La 'rosea' ha ricordato come il Milan seguisse Ziyech già nello scorso calciomercato estivo, prima di puntare su Charles De Ketelaere.

Le difficoltà del belga e la necessità di rendere più competitiva la fascia destra, ora, hanno spinto Paolo Maldini e Frederic Massara a sondare la disponibilità del giocatore al trasferimento a Milano e del Chelsea a cederlo ai rossoneri. Il club inglese è sicuramente favorevole alla cessione di un giocatore che non giocava con Thomas Tuchel così come non gioca con Graham Potter.

Le ottime prestazioni in Qatar, però, potrebbero fare gioco ai 'Blues', che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero alzare leggermente le richieste per la cessione di Ziyech al Milan. Al di là delle dinamiche di calciomercato, ai Mondiali si è finalmente rivisto il giocatore che aveva impressionato con l'Ajax. Un gol, un assist, un rigore trasformato contro la Spagna, giocate da leader.

Ha imparato ad aiutare di più in fase difensiva — Inoltre, è anche sembrato più coinvolto nella fase difensiva del Marocco. Certo, non sarà mai un esterno offensivo che fa su e giù di continuo per aiutare i compagni. Però, ha fatto notare la 'rosea', sta sviluppando una propensione a coprire le linee di passaggio ed a correre all'indietro che prima non aveva. Crea superiorità numerica, serve i compagni, va al tiro. E quando ha la palla tra i piedi scatena la sua fantasia.

Un giocatore, insomma, che può servire moltissimo al Milan nella seconda parte di stagione. Intanto, un piccolo accenno di rossonero lo avrà domani, visto che sfiderà il Portogallo di Rafael Leao ai quarti di finale dei Mondiali. Soltanto uno dei due andrà in semifinale. Ma entrambi potrebbero ritrovarsi ad allenarsi insieme tra un mesetto a Milanello. Mercato Milan, fari puntati sul nuovo Leao: cifre e dettagli >>>