Calciomercato Milan – Ziyech resta una soluzione: affondo ad agosto?

Il Milan è alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato. Il nome di Hakim Ziyech è sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Difficile, però, arrivare al marocchino del Chelsea. I Blues sparano alto per non fare una minusvalenza. Ziyech è infatti arrivato a Londra per 40 milioni di euro più 4 di bonus dall'Ajax.