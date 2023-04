Calciomercato Milan – Su Ziyech torna il PSG: le ultime

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un esterno destro per la prossima stagione: Ziyech del Chelsea, potrebbe andare in Francia

Il Milan, dopo una sessione di calciomercato invernale quasi del tutto immobile, potrebbe mettere a segno molti colpi in estate. La dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca di giocatori interessanti per l'attacco, specialmente dopo le prestazioni deludenti delle punte in rosa. Non solo il centravanti, il Milan potrebbe rinforzare anche l'ala destra offensiva, specialmente se dovesse perdere Brahim Diaz, che è stato uno dei migliori interpreti in quelo ruolo.