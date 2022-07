Calciomercato Milan – Ziyech, priorità rossonera: pressing sul Chelsea

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parlando del del Milan , si è soffermato su Hakim Ziyech . Il fantasista marocchino, classe 1993 , è il nuovo giocatore che il Diavolo vorrebbe prelevare dal Chelsea dopo gli acquisti, nell'ultimo periodo, di Fikayo Tomori , Olivier Giroud e Tiémoué Bakayoko .

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono mettere a segno il colpo Ziyech (noi di 'PianetaMilan.it' vi avevamo anticipato tutto prima di tutti') perché l'ex funambolo dell'Ajax, a Londra, non è contento e vorrebbe cambiare aria. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi punta ad imbastire con i 'Blues' un'operazione simile a quella che ha riportato Romelu Lukaku all'Inter.