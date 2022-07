Calciomercato Milan – Berardi, contatto Massara-Carnevali: le ultime

Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe rinforzare la trequarti di mister Stefano Pioli. Piace anche alla Juventus

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha rilanciato l'idea Domenico Berardi per il Diavolo. Possibile, anzi, "plausibile", che i rossoneri possano affondare il colpo sull'esterno destro offensivo del Sassuolo e della Nazionale Italiana, classe 1994, visto quanto accaduto giovedì sera a Rimini, a margine della serata inaugurale del mercato estivo.

Mentre Paolo Maldini annunciava, infatti il rinnovo del contratto della dirigenza uscendo dalla sede rossonera, il direttore sportivo Frederic Massara, a Rimini, cenava con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, in un clima di grande cordialità. Con un Massara finalmente nel pieno delle sue funzioni per il club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, torna in auge il nome di Berardi per la trequarti

Per il 'CorSport' tra una chiacchierata ed una battuta Massara e Carnevali si sono ripromessi di vedersi a stretto giro di posta, in maniera più concreta, per parlare di calciatori. In primis Berardi, che avrebbe già voluto fare i bagagli la scorsa estate, capitalizzando gli Europei vinti con l'Italia da protagonista. È rimasto, invece, al Sassuolo, comunque disputando una stagione da 15 gol e 17 assist in 33 partite.

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, cerca un giocatore con le caratteristiche di Berardi. Vale a dire un esterno offensivo di fascia destra, capace di puntare e saltare l'uomo per andare alla conclusione di sinistro oppure per servire un assist ad un compagno.

Per il 'CorSport', la valutazione di Berardi è superiore ai 30 milioni di euro. I buoni rapporti, però, tra Carnevali, Maldini e Massara possono agevolare un'intesa. L'investimento andrebbe oltre il 50% complessivo dell'intero budget a disposizione del Milan ma, per disposizione della proprietà, meglio spenderlo in quella zona di campo anziché per la difesa.

Questo è uno dei motivi per cui, alla fine, Sven Botman si è accasato al Newcastle. L'acquisto di Berardi, poi, verrebbe anche in parte finanziato dalla cessione di uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias (riscattato dal Crotone), aumentando, pertanto, le risorse economiche a disposizione del Diavolo.

Il Milan, però, dovrà prestare attenzione alla Juventus. I bianconeri, per Berardi, non hanno ancora fatto offerte ma il solo Ángel Di María non è sufficiente. Un altro esterno la 'Vecchia Signora' lo comprerà e potrebbe tornare, dunque, sulla stella del Sassuolo di Alessio Dionisi. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>