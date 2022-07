Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ziyech, trattativa iniziata”

Hakim Ziyech al Milan in questa sessione di ? La trattativa è iniziata. La notizia, che noi di '' per primi vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ora sta avendo eco in Inghilterra. Ne parla, per esempio, il 'Daily Mail' in un articolo odierno che riprende i 'rumors' di 'TuttoMercatoWeb'.