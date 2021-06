Calciomercato Milan – Ziyech possibile solo così: le ultime

Il Milan continua a cercare un'ala destra sul calciomercato e pensa anche a Ziyech. Ecco tutte le ultime sul suo possibile arrivo.

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma il Milan è certamente tra i club più attivi e continua a cercare rinforzi, come potrebbe essere Hakim Ziyech. Molti club sono immobilizzati dalla crisi e dall'Europeo, ma alla fine della competizione per Nazionali, bisognerà iniziare a muoversi, soprattutto cedendo gli elementi in esubero. Di cui fa parte, nel Chelsea, proprio il marocchino classe 1993. Così, il Milan potrebbe cogliere l'occasione secondo il CorSport. I rapporti tra i club sono buoni e Ziyech piace moltissimo alla dirigenza rossonera. Al momento i costi sono alti: 38 milioni la richiesta inglese. La situazione si potrebbe sbloccare solo nel caso in cui a fine agosto Ziyech non abbia ancora trovato una sistemazione e spinga per andare via. In quel caso, il Milan si farebbe trovare pronto. Milan, incontro con Zaccagni: idea sulla trequarti >>>