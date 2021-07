Calciomercato Milan – Ziyech, grande obiettivo di fine sessione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech potrebbe arrivare in rossonero solo in prestito e ad agosto inoltrato

Il Milan vuole rinforzarsi sulla trequarti in questo calciomercato estivo e ha in Hakim Ziyech uno dei grandi obiettivi stagionali. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Ziyech, classe 1993, ha lasciato l'Ajax per il Chelsea un anno fa: operazione da 40 milioni di euro.