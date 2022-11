Calciomercato Milan – Ziyech, un jolly per Pioli: cifre e dettagli

Hakim Ziyech è un obiettivo del Milan per il calciomercato di gennaio 2023. Fa sia l'esterno destro d'attacco sia il trequartista. Il punto

Daniele Triolo

Hakim Ziyech è un obiettivo, concreto, del Milan per la sessione di calciomercato di gennaio 2023. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo ha avuto modo di poter riammirare Ziyech ieri pomeriggio, in occasione di Belgio-Marocco, seconda giornata del Girone F dei Mondiali in Qatar.

Ziyech ha brillato. Prima ha segnato un gran gol su punizione: purtroppo annullato per via di un fuorigioco attivo di un compagno di squadra sulla traiettoria della sua parabola. Nel recupero, poi, ha fornito l'assist per il raddoppio dei nord-africani nel 2-0 contro i 'Diavoli Rossi'.

Calciomercato Milan, avanti tutta per Ziyech — Determinante sui calci da fermo, creativo al servizio della squadra: il jolly Ziyech, che gioca sia da esterno destro d'attacco sia da trequartista, potrebbe fare davvero molto comodo alla formazione di Stefano Pioli, impegnata nella rincorsa al Napoli capolista in Serie A.

Aspettando Charles De Ketelaere (ieri in campo dal 75' in poi), dunque, nel Milan potrebbe esserci spazio per Ziyech, che compirà 30 anni nel prossimo mese di marzo. L'età giusta per vivere una seconda giovinezza sportiva. Nel Chelsea sta invecchiando - male - in panchina, con 5 partite in Premier League (una sola da titolare) e 54' in 3 presenze da subentrato in Champions League.

Seguendo, dunque, l'esempio di Fikayo Tomori e Olivier Giroud, ingrigiti a Londra e raggianti a Milano, il marocchino ex Ajax potrebbe tornare a splendere in maglia rossonera. Come fare in modo che Ziyech arrivi al Milan nel calciomercato di gennaio? In primis, che sia a costi accessibili.

Affare possibile in prestito con diritto a 15 milioni — Il Chelsea, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha perso le speranze di recuperare buona parte dei 40 milioni di euro investiti nel gennaio di due anni fa per acquistarlo dai Lancieri. Le tante panchine hanno più che dimezzato il prezzo. La soluzione più conveniente, per il Milan, sarebbe quella di prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare nell'estate 2023.

Per un affare complessivo da poco più di 15 milioni di euro. Il vero ostacolo nella trattativa è l'ingaggio, da 6 milioni di euro netti a stagione. Anche perché non ci sarebbero commissioni da pagare agli agenti: il marocchino si rappresenta da solo. Con una 'sforbiciata' sullo stipendio, dunque, l'affare diventerà possibile. Mercato Milan, si punta al gran colpo a costo zero: le ultime news >>>