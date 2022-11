Calciomercato Milan – Ziyech a gennaio: ecco la strategia rossonera

Hakim Ziyech resta un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato di gennaio 2023. Ecco come vorrebbe prenderlo dal Chelsea

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista del Chelsea che, come Fikayo Tomori prima e Olivier Giroud poi, punta a trasferirsi in rossonero per vivere una nuova giovinezza.

Calciomercato Milan, per gennaio torna 'caldo' il nome di Ziyech — Nella fila dei 'Blues' di Graham Potter, infatti, ha scritto la 'rosea', è una delle tante riserve senza particolari ambizioni: un trasferimento al Milan può restituirgli vigore. Fa tutto: esterno d'attacco, trequartista, jolly offensivo e il costo del suo cartellino, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è accessibile.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, hanno ottimi rapporti con il Chelsea. Inoltre, il fatto che Ziyech sia finito più spesso in panchina che in campo ha inesorabilmente abbassato il suo prezzo. A gennaio, dunque, l'ex Ajax può essere davvero una grande occasione per rinvigorire la trequarti del Diavolo.

Costi accessibili, la volontà del giocatore di cambiare aria — Il Milan potrebbe acquistare Ziyech nel calciomercato di gennaio 2023 con la formula del prestito: i rossoneri, poi, vorrebbero riservarsi un diritto di riscatto da esercitare in estate. Il calciatore, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco, non ha respinto gli eventuali acquirenti.

«Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio. Non sappiamo cosa succederà e nel calcio è difficile ipotizzare qualsiasi cosa», le parole del fantasista nord-africano. Il Diavolo, se vuole Ziyech, insomma, non dovrà far altro che accelerare. Mercato Milan, clamoroso scambio con l'Inter? Le ultime news >>>