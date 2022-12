Calciomercato Milan – Ziyech a gennaio: cifre, dettagli e una novità

Hakim Ziyech è un obiettivo di calciomercato del Milan per la sessione invernale di trattative. Operazione che si può chiudere a poco prezzo

Daniele Triolo

Hakim Ziyech, centrocampista offensivo del Chelsea, è un concreto obiettivo del Milan per la sessione invernale di calciomercato. Può arrivare, dunque, in rossonero nel corso del mese di gennaio 2023. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ziyech, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco, si prepara a sfidare il Portogallo di Rafael Leão nei quarti di finale della competizione iridata. Ma non può che pensare anche al suo futuro professionale. Al Chelsea, infatti, non gioca mai mentre ai rossoneri farebbe comodo.

Calciomercato Milan, a gennaio assalto al duttile Ziyech — Sia sulla destra, sia sulla trequarti del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, visto che Charles De Ketelaere sta facendo più fatica di quanto ci si aspettasse. Per questo il piano di calciomercato per Ziyech, in casa Milan, è sempre d'attualità. Per la 'rosea' le prestazioni del marocchino ai Mondiali potrebbero aver riacceso l'interesse di altri club, ma il feeling tra Ziyech e Milan è un vantaggio che i rossoneri vorrebbero sfruttare.

L'operazione andrebbe in porto sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione: costo complessivo dell'affare, 15 milioni di euro. Da Londra avevano già aperto ad una partenza del marocchino per Milano già la scorsa estate. Paolo Maldini e Frederic Massara, poi, avevano preferito investire 35 milioni di euro per De Ketelaere. E quindi non se n'era fatto più nulla.

Per il Milan si taglierebbe il ricco stipendio percepito — La questione stipendio: Ziyech, nei 'Blues', percepisce 6 milioni di euro netti a stagione e i parametri del Milan fissano un limite tra i 4 e i 4,5 milioni di euro netti a stagione per i calciatori più forti. Anche se, c'è da dire, gli sconti fiscali del Decreto Crescita, per Ziyech, consentirebbero alla società di avere maggiore elasticità. Ad ogni modo, sembra che Ziyech, per giocare nel Milan, sia disposto a tagliarsi lo stipendio.

Una busta paga mensile alleggerita, ma autostima ripagata. Nel progetto Milan, infatti, Ziyech tornerebbe protagonista, sognando di essere importante e decisivo come Fikayo Tomori e Olivier Giroud che, come lui, erano finiti ai margini nel Chelsea ed ora sono attori principali della squadra di Pioli.