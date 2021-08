Calciomercato Milan – Ziyech è il fantasista che piace più di tutti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech del Chelsea è in lizza per ricoprire il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 rossonero

Il Milan, alla ricerca di un trequartista per questa sessione di calciomercato, ha in mente di prendere Hakim Ziyech dal Chelsea. Naturalmente non in questi giorni, ma nella seconda metà del mese di agosto. Quando, magari, le richieste dei 'Blues' si saranno abbassate e l'operazione potrà andare in porto, magari, alle condizioni del club rossonero (prestito con diritto di riscatto).