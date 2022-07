Calciomercato Milan – “Ziyech, Dybala, Sanches: le idee di Maldini”

Il Milan entra nel vivo del suo calciomercato estivo. Paolo Maldini ha bene in mente che fare in questa sessione. Le ultime news sui rossoneri

Il collega Claudio Raimondi di 'SportMediaset' ha fornito le ultime notizie sul estivo del Milan . Ecco quali sarebbero le idee di Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, sui movimenti da fare in entrata in questa sessione. La prima riguarda Hakim Ziyech , fantasista marocchino classe 1993 .

“Il canale con il Chelsea per Ziyech è ufficialmente aperto - ha sottolineato il collega di 'SportMediaset' -. Anche stamane ci sono stati contatti. Il giocatore può arrivare non appena i londinesi faranno un colpo in entrata in quella zona di campo". I 'Blues', come noto, stanno trattando Raphinha con il Leeds United e Raheem Sterling con il Manchester City.