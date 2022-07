Calciomercato Milan – Ziyech e Dybala: uno dei due finirà in rossonero

Hakim Ziyech e Paulo Dybala sono obiettivi di calciomercato del Milan. Chi dei due finirà alla corte di Stefano Pioli? Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata su Hakim Ziyech e Paulo Dybala. Si tratta, infatti, dei due 'profili creativi' molto considerati dal club di Via Aldo Rossi, insieme a Marco Asensio del Real Madrid, per rinforzare la trequarti rossonera.

Calciomercato Milan, Ziyech o Dybala alla corte di Pioli?

L'idea del Milan, secondo la 'rosea', sarebbe quella di prendere due giocatori in questo calciomercato tra Ziyech, Dybala e Charles De Ketelaere, poiché le caselle da riempire in squadra sono quelle del 'numero 7' e del 'numero 10'. Per il quotidiano sportivo nazionale, possibile che siano Ziyech e De Ketelaere i prescelti, alla fine dei giochi.

Dybala, con De Ketelere, infatti, è ritenuto più complesso tatticamente (sebbene da non escludere) perché calpestano, di fatto, le medesime zone di campo. E la coppia Ziyech-Dybala? Possibile anche questa. A patto, però, ha sostenuto 'La Gazzetta dello Sport', di governare gli equilibri di spogliatoio con due stipendi ingombranti.

Probabile, quindi, che De Ketelaere possa vestire il rossonero perché, è vero, costa 30-35 milioni di euro, ma guadagnerebbe al massimo 2-2,5 milioni di euro netti a stagione. Tra Ziyech (che arriverebbe in prestito oneroso con riscatto intorno ai 20 milioni di euro) e Dybala (a parametro zero, ma con commissioni), probabile ne arrivi uno soltanto visto l'alto stipendio percepito.

Il Milan, dunque, aspetta che il Chelsea apre al prestito di Ziyech con pagamento parziale dello stipendio e/o che Dybala (per ora comunque 'controllato' dall'Inter) abbassi le proprie pretese economiche per affondare il colpo in maniera decisa.