Calciomercato Milan – Ziyech stella del Marocco: i rossoneri premono

Hakim Ziyech è un obiettivo di calciomercato del Milan già per gennaio. Il Diavolo preme da tempo per il 29enne esubero del Chelsea

Daniele Triolo

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola Hakim Ziyech è un obiettivo di calciomercato del Milan già per la sessione invernale di trattative. Il calciatore, classe 1993, è caduto in disgrazia da quando gioca nel Chelsea, ma si è rilanciato in grande stile ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco, sorprendente semifinalista della rassegna iridata.

Calciomercato Milan, assalto a Ziyech già per gennaio? — In stagione, Ziyech ha giocato appena 148' in Premier League e la sua posizione nei 'Blues' non è cambiata neanche dopo il cambio di allenatore, da Thomas Tuchel a Graham Potter. Per questo, secondo il 'CorSport', il Milan preme per provare ad ingaggiare Ziyech. Magari subito, a gennaio e magari con la formula del prestito.

Alla nostra redazione al momento non risulta nulla — Ad ogni modo, secondo quanto risulta alla nostra redazione, al momento non c'è trattativa di calciomercato per Ziyech tra Milan e Chelsea per un possibile approdo del marocchino in rossonero durante l'inverno. Le vie del mercato, poi, si sa, sono infinite ... Mercato Milan, doppio colpo in Serie A? Le ultime news >>>