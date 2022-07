Calciomercato Milan – Ziyech può tornare d’attualità. A patto che …

Hakim Ziyech resta sempre un obiettivo di calciomercato del Milan. Il fantasista marocchino, classe 1993, può lasciare il Chelsea in estate

Daniele Triolo

Hakim Ziyech resta sempre un nome molto 'caldo' e d'attualità per il calciomercato del Milan. Il fantasista marocchino, classe 1993, rappresenta, infatti, la principale alternativa al belga Charles De Ketelaere nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa per il gioiello del Bruges. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Ziyech, dunque, è il 'piano B' del Milan. Finora l'ex Ajax e Twente era stato messo in stand-by perché il Milan era concentrato solo sull’operazione per il belga. Ma se questi negoziati non dovessero prendere sbocchi positivi non è escluso che Paolo Maldini e Frederic Massara riprovino per il giocatore in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Milan, ancora in piedi l'ipotesi Ziyech

Per il 'CorSport' l'ostacolo maggiore nella trattativa di calciomercato per Ziyech al Milan è l'ingaggio del calciatore mancino, pari a 6 milioni di euro netti a stagione. Dovesse, però, saltare l'operazione De Ketelaere, i rossoneri avrebbero anche più disponibilità economiche per affondare il colpo sul marocchino.

I 'Blues', ad ogni modo, dovrebbero aprire alla formula del prestito, aiutando, dunque, il giocatore ad arrivare nella Serie A italiana. Proprio come fatto con Romelu Lukaku all'Inter qualche settimana fa. Ziyech, al momento, è negli Stati Uniti con il Chelsea ma spera di trasferirsi altrove il prima possibile.

Il Milan, ha concluso il quotidiano romano, sembra essere proprio la squadra maggiormente candidata ad accoglierlo. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>