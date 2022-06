Calciomercato Milan – Ziyech, si cerca la quadra con il Chelsea

Il Milan , in questo estivo, vuole acquistare un esterno destro d'attacco e il nome di Hakim Ziyech resta uno di quelli che scalda di più le torride giornate milaniste. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Il fantasista marocchino, classe 1993, avrebbe dato apertura alla soluzione rossonera. E il Chelsea, in base alle informazioni in possesso del quotidiano nazionale, vorrebbe accontentare i giocatori che vogliono andare via senza fare troppi ostruzionismi.